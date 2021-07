Schorndorf - Krautrock oder Punk? Deutsch oder brasilianisch? Peter Rubel, Pedro Goncalves-Crescenti und Joel Roters alias International Music haben sich zwischen allen Stilen eingerichtet – und es mit ihrem neuesten Album „Ententraum“ erfolgreich geschafft, selbst gegensätzlichste Ideen einzubinden. An diesem Freitag um 20.30 Uhr tritt die Band in der Manufaktur in Schorndorf auf. Das Konzert ist zwar offiziell ausverkauft, aber wenn es das Wetter zulässt, soll es Open Air im Garten stattfinden, und dann gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Auch am Samstag bietet der Club etwas ganz Besonderes: Die Hamburger Indie-Pop-Band Die Sterne ist wieder da, wenn möglich auch Open Air, und präsentiert um 20.30 Uhr ihr neues Album, das so heißt wie sie selbst: Die Sterne. Von den Gründungsmitgliedern ist noch der Sänger und Gitarrist Frank Spilker dabei.