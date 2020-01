Mannschafts-Wettbewerb DSV-Adler glänzen im polnischen Skisprung-Mekka

Der Führende im Gesamtweltcup, Geiger, sprang 133 und 142 Meter weit. "Er hat mal wieder einen rausgehauen", sagte Eisenbichler, der selbst bei seinem Comeback mit Sätzen auf 133 und 132,5 Meter überzeugte. Der Dreifach-Weltmeister hatte sich bei einem Sturz auf Glatteis eine Handgelenksverletzung zugezogen und deshalb zuletzt gefehlt. Die unfreiwillige Pause merkte man "Eisei" nicht an. Horngacher ist froh, dass der emotionale Gefühlsspringer und Flugexperte wieder zurück ist. "Eisenbichler ist in so einer Mannschaft enorm wichtig", sagte der Österreicher. "Er ist einer der besten Skispringer der Welt."