Mannheimer Forscher machen Entdeckung Flusspferde im eisigen Rhein

Mannheim - In Afrika leben sie noch immer. In Deutschland kann man Flusspferde dagegen bestenfalls noch im Zoo antreffen. Denn Flusspferde sind hierzulande vor mehr als 100 000 Jahren ausgestorben, so glaubte die Wissenschaft zumindest bisher. Falsch, haben neueste Untersuchungen aus Mannheim ergeben. Sogar noch vor 30 000 Jahren tummelten sich im Rhein Flusspferde und waren damit waschechte Eiszeit-Bewohner. Zu diesem überraschenden Ergebnis ist ein Wissenschaftsteam aus den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, dem Curt-Engelhorn Zentrum Archäometrie sowie der Universität Potsdam gekommen.