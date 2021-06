Mann verstirbt in Mundelsheim PKW stürzt Weinberg hinab

Ein Mann ist am Donnerstagabend bei einem tragischen Unfall mitten in den Weinbergen verstorben. Die erste Meldung ging bei der Polizei gegen 19.30 Uhr ein. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache den Abhang hinabgestürzt sei. Ob der Fahrer wenden wollte oder nicht, ist noch unklar. "Es gibt unterschiedliche Zeugenaussagen", sagt ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg am späten Abend. Fakt ist nur, dass der Mann mit seinem Fahrzeug unmittelbar bei der Wendeplattform in Nähe der Käsbergkanzel circa 70 Meter den Abhang hinabstürzte.