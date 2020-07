Mann in Steinheim festgenommen Nach dem Unfall geht es ins Gefängnis

Gegen 8.30 Uhr spazierte jedenfalls ein 50-Jähriger mit seinem Hund an der Unglücksstelle vorbei und sah den Wagen. Im Fahrzeug traf er den 39-Jährigen schlafend an. Da er kein Telefon dabei hatte, begab sich der 50-Jährige nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Seine Frau eilte in der Zwischenzeit zur Unfallstelle, um nötigenfalls Erste Hilfe zu leisten. Nach mehrmaliger Ansprache habe der 38-Jährige dann die Augen geöffnet und sei aus dem Unfallwagen gestiegen. Der Mann sei anschließend um den Ford herum zur Beifahrerseite gegangen und habe sich dort eine Pistole geholt. Mit der Waffe als Drohmittel habe der Mann dann die 43-Jährige gezwungen, die Kennzeichen am Unfallwagen abzumontieren und ihm zu übergeben. Mit diesen sei der Mann entlang des Maisfeldes in die Büsche geflüchtet. Die Polizei konnte ihn allerdings in unmittelbarer Nähe aufspüren. Als der 39-Jährige die Ordnungshüter bemerkte, versuchte er noch, sich aus dem Staub zu machen, konnte aber durch die Beamten zu Boden gebracht werden – und die Handschellen klickten. Der 38-Jährige ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß und obendrein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart seit November 2019 mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls und einer offenen mehrmonatigen Freiheitsstrafe gesucht wurde. Da der Verdacht bestand, dass der 39-Jährige betrunken war oder Betäubungsmittel intus hatte, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Der Unfallwagen wurde derweil abgeschleppt. Im weiteren Umfeld fanden die Beamten weitere Beweismittel wie die zuvor abmontierten Kennzeichen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern noch an, teil die Polizei mit.