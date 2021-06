Mann in Marbach ausgerastet Nach Unfall in die Psychiatrie

Während des ganzen Prozederes wurde es plötzlich hektisch: Der Fahrer geriet offensichtlich in einen psychischen Ausnahmezustand und rannte in Richtung Kläranlage weg, konnte jedoch von den beiden eingesetzten Streifenbesatzungen der Polizei eingeholt und festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und schrie mehrfach, dass er von den Beamten erschossen werden wolle. Deswegen wurde er in die psychiatrische Einrichtung eines Krankenhauses eingeliefert.