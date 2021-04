Mann beißt Mitarbeiter Körperliche Auseinandersetzung im Supermarkt

Ludwigsburg - Nachdem ein 28-Jähriger am Mittwoch gegen 16 Uhr bei der Abgabe seiner Pfandflaschen augenscheinlich keinen Einkaufswagen benutzen wollte, kam es im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 18-jährigen Securitymitarbeiter.