Manager Bahn-Vorstand verzichtet auf Boni für 2021

Insgesamt ließen sich damit laut Konzernvorstand in diesem Jahr 180 Millionen Euro einsparen, im Vorjahr 194 Millionen Euro. Damit leisten die Führungskräfte "einen wesentlichen und deutlich überproportionalen Einsparungsbeitrag innerhalb des Personalaufwands", heißt es in dem Schreiben an Odenwald.

EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel nannte den Boni-Verzicht des Konzernvorstands einen Schritt in die richtige Richtung. Es müssten aber alle Vorstände und Geschäftsführungen müssten auf ihre variablen Vergütungen verzichten. "Wenn nur der Konzernvorstand Verzicht übt, bleiben wir im Bereich der Symbolpolitik." Auch Strukturänderungen seien notwendig. "Das gesamte System der variablen und leistungsabhängigen Bezahlung muss gründlich überarbeitet werden."

