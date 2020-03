Maluma in Stuttgart Partyabend im Schluckauf-Rhythmus

Stuttgart - Auch ein Hype stößt mal an seine Grenzen. Mit Madonna, Ricky Martin, Shakira und dem amerikanischen R&B-Überflieger Jason Derulo hat der kolumbianische Sänger Maluma in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet, sich an der Seite von Jennifer Lopez als Schauspieler versucht. Volles Haus also bei seinem Gastspiel in Stuttgart? Keineswegs: Nur rund viereinhalbtausend Fans bevölkern am Donnerstagabend die Schleyerhalle, um den momentan angesagtesten Star der südamerikanischen Popszene und die derzeitige Führungskraft des Trend-Genres Reggaeton zu erleben.