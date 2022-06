Mallorca feiert den Sommer Das Partykarussell dreht sich wieder

Am Eingang stehen zwei Tänzerinnen, die Röcke sind kurz, die Federn auf den Köpfen umso länger. Die goldenen Pailletten funkeln in der Abendsonne. Der Hamburger Eventmanager Michael Ammer hat am Samstag zur Media Nacht in den Strandclub Anima Beach vor den Toren von Palma geladen. Dass die allermeisten der 400 Gäste aus Deutschland stammen, merkt man daran, dass die besten Tische vorn an der Klippe bereits um 19 Uhr besetzt sind. Bei den Spaniern ist da noch quasi Nachmittag.