Russische Exklave Warum Kaliningrad so wichtig ist

Kaliningrad ist eine Insel. Zumindest dann, wenn man die Zugehörigkeit des Gebietes zu einer Nation im Blick hat. Seit 1946 gehörte der Landstrich, der in etwa so groß ist wie Schleswig-Holstein, erst zur Sowjetunion und dann zu Russland. Nirgendwo ist Russland der EU so nahe. Eingerahmt von Polen und Litauen ist die Oblast Kaliningrad gerade einmal 500 Kilometer von Berlin entfernt. Eine Grenze zu Russland gibt es nicht. Der Weg in die Exklave führt entweder über die Ostsee – oder per Bahn durch Litauen und Belarus.