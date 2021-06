Major-Turnier Golfer Rahm gewinnt 121. US-Open mit einem Schlag Vorsprung

Der 26-Jährige lieferte auf dem Torrey Pines Golf Course in La Jolla eine starke 67er-Runde mit zwei Birdies auf den Bahnen 17 und 18 ab und distanzierte den Südafrikaner Louis Oosthuizen um einen Schlag. Insgesamt blieb Rahm nach den vier Tagen sechs Schläge unter Par. Er war erst zu Beginn des Monats während eines Turniers positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte als Führender abbrechen müssen. "Das ist die Kraft des positiven Denkens", sagte Rahm mit dem Pokal in der Hand. Er übernahm auch die Führung in der Golf-Weltrangliste.