Am heutigen Mittwoch, 4. Mai, geht es in der Talkshow auch wieder um den Krieg an der Ukraine und dabei insbesondere um die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland und das geplante Ölembargo gegen Russland. Außerdem wird über das Coronavirus diskutiert. Dabei blickt Sandra Maischberger gemeinsam mit ihren Gästen nach China und fragt, wann wir die Pandemie überwunden haben.