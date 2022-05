Am heutigen Dienstag, 10. Mai, geht es in der Talkshow auch wieder um den Krieg in der Ukraine und dabei insbesondere wie schlagkräftig Russland wirklich ist. Außerdem wird über das Coronavirus diskutiert und ob sich die Lage im Herbst wieder verschärft. Auch die Fernsehansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz wird Thema in der Sendung sein.