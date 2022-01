Maischberger fragt Boris Palmer zur Impfpflicht „Kommt Impfpolizei nach Tübingen?“

Die FDP-Frau befürchtet „Trotz und Widerstand“

Auf dieser als unsicher geschilderten Lage war es dann erleichternd, mal zwei feste Standpunkte zu hören. Ganz klar zweifelte die Liberale Teuteberg eine allgemeine Impfpflicht an, denn sie sei nicht geeignet, da das Impfen nicht vor der Ansteckung schütze. Sie sei politisch auch unklug, ein falsches Instrument, und sie erschüttere das Vertrauen der Gesellschaft in die Politik. Dieser Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit werde „noch mehr Trotz und Widerstand“ erzeugen, der „Impfangst und der Wut“ sei damit nicht zu begegnen, man schaffe neue Konflikte und werde ein „Vollzugsdefizit“ haben. Im übrigen habe es schon starke juristische Bedenken gegen wesentlich geringere Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gegeben – etwa bei Blutentnahmen oder Röntgenaufnahmen. Da viele Politiker sich früher gegen die Impfpflicht ausgesprochen hatten, werde es einen Vertrauensschaden geben – „dieses Misstrauen in die Politik wird sich auf andere Fragen übertragen“.