Mainzer Straße ist an der Reihe Bald wird im Hörnle wieder gebaut

Marbach-Hörnle - Wenn sich in den vergangenen Jahren irgendwo Bauarbeiter die Klinke in die Hand geben konnten, dann im Hörnle. Schritt für Schritt wird im Marbacher Stadtteil die Sanierung von Leitungen und Fahrbahnbelägen in Angriff genommen. Und der nächste Abschnitt steht schon in den Startlöchern: Von März an sollen die Bagger anrücken, um die Mainzer Straße von der Einmündung zur Makenhofstraße bis zum Haus mit der Nummer 102 wieder in Schuss zu bringen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat das Vorhaben, für das rund 720 000 Euro in die Hand genommen werden müssen, jetzt einmütig abgesegnet. Damit können die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben werden.