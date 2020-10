Mainz in der Findungskrise Max Kruse: Trotz Union-Rekordsieg keine 100 Prozent

Was der 32-Jährige nach dem 4:0 (1:0) in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 im TV zu sagen hatte, musste Gegner-Trainer Jan-Moritz Lichte bitter aufstoßen. "Ich glaube, man hat schon gesehen, dass ich ein bisschen weiter bin als letzte Woche. Aber, dass das nicht 100 Prozent das ist, was ich spielen kann, ist auch klar. Das weiß ich auch selber, dass ich mich noch verbessern kann", sagte Kruse nach seinem durch und durch geglücktem Startdebüt für die Eisernen am Freitagabend inklusive Premierentor.