Mahsa Amini Tod von Iranerin: Frauen schneiden sich aus Protest Haare ab

Teheran - Drei Tage nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini sind im Iran wieder Menschen in mehreren Städten auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Teheran kamen am Montag Studierende vor der Universität zusammen, um ihre Wut und Trauer auszudrücken, wie die Tageszeitung "Sharg" berichtete. Auslöser der Proteste war der Tod der jungen Frau, die am Dienstag nach ihrer Festnahme durch die Religionspolizei ins Koma gefallen und am Freitag in einem Krankenhaus gestorben war.