Mahnwache für Julian Assange „Was bleibt von unserer Demokratie?“

Für die Initiatoren Andreas Roll sowie Anna und Achim Meyer war es nicht nur das Bedürfnis, als „Freunde mit gutem Charakter“, ein Zeichen zu setzen gegen Menschenrechtsverletzungen, wie sie derzeit „durch den autoritären Regierungsstil in Großbritannien und den USA demonstriert“ werden. „Wir setzen uns für die Freilassung des Journalisten Julian Assange ein“, so die Kernaussage der Aktion. Die Demonstranten traten aber auch gegen „einen Sumpf von Lügen und fingierten Vorwürfen“ an, die Assange, der auf seiner Enthüllungsplattform Wikileaks Kriegsverbrechen und andere Machenschaften aufdeckte, zu einem Verbrecher abstempeln sollen. „Wir dürfen uns in diese Lügen nicht hineinziehen lassen“, mahnte Roll, dem es ganz konkret auch um Demokratie und Pressefreiheit geht.