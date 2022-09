Magier-Internat Harry-Potter-Fans feier Schulanfang in Hogwarts

Mit Umhängen, Schals und Zauberstab ausgerüstet, versammelten sie sich am Donnerstag in der Bahnhofshalle, um die fiktive Abfahrt des Zugs am ebenfalls nur in der Fantasie existierenden Gleis neundreiviertel mitzuerleben. Unterhalten wurden sie unter anderem von Schauspielern des West-End-Theaterstücks "Harry Potter and the Cursed Child", die einen "wand dance" (Zauberstab-Tanz) aufführten.