Mafia-Expertin geehrt Ricarda-Huch-Preis geht an Petra Reski

Die Autorin stand phasenweise unter Polizeischutz. Außerdem wehrten sich in ihren Büchern Benannte vor Gericht. Daher schreibt sie inzwischenin Romanform über die Mafia. Reski kritisiere, so Partsch, auch die liberale Haltung der deutschen Politik gegenüber den Mafiaaktivitäten in Deutschland. Mit ihrem neuesten Buch „Als ich einmal in den Canal Grande fiel“ (2021) lege die Autorin erneut den Finger in eine Wunde und thematisiere die negativen Auswirkungen des Massentourismus für die Stadt Venedig.