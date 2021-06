Mäuse-Invasion in Australien Australisches Gefängnis wegen Mäuse-Plage geräumt

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Hantavirus in Baden-Württemberg – So steckt man sich an, so kann man sich schützen

Hintergrund der Plage: Nach Jahren der Dürre haben das ländliche New South Wales und Teile von Queensland nach der letzten Regenzeit eine Rekordernte verzeichnet. Der Zuwachs an Getreide und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen erfreute nicht nur die Farmer, sondern auch die Mäuse.

Zunächst explodierte deren Zahl im Oktober im tropischen Norden, dann breiteten sich die grauen Tiere immer weiter Richtung Süden aus. Der Sender „ABC“ spricht von der schlimmsten Plage seit Jahrzehnten.