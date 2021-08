Mäßige Getreide-Ernte Landwirte brauchen starke Nerven

Die Hoffnungen der Landwirte ruhen nun auf der nächsten Woche. „Es soll sonniger werden“, sagt Jürgen Häußermann, Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Absatzgenossenschaft (Labag) in Marbach. Noch Anfang Juli hätten die Bauern nach einem warmen Juni mit Rekorderträgen gerechnet, doch dann fiel jede Menge Regen, es kamen Unwetter, und zu wenig Wärme ließ das Korn vier Wochen lang nicht mehr gut reifen. Jetzt fürchtet Häußermann, das restliche Getreide auf den Feldern könnte am Ende in Biogasanlagen verfeuert werden. Das sei vor etwa zehn Jahren bei ähnlichem Wetter schon einmal vorgekommen.

Die Sommergerste ist nicht so stark beschädigt wie die Wintergerste

Die Qualität der bisher geernteten Ackerfrüchte ist unterschiedlich. Die Wintergerste blieb laut dem Marbacher Labag-Chef im Ertrag unterdurchschnittlich und reifte im Juni unter starker Hitze zu schnell ab. Von guter Qualität sei hingegen die Sommergerste, der die Juni-Hitze nicht so stark geschadet habe. Ihr Ertrag liege jedoch unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Der Dinkel ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden

Der Dinkel ist in den vergangenen acht Jahren immer beliebter geworden und erreichte eine Anbaufläche von 400 Hektar. In diesem Jahr musste er wegen seiner um 30 Prozent längeren Halme als der Weizen größere Sturmschäden hinnehmen, erreichte aber laut Labag-Chef Häußermann mit sechs bis sieben Tonnen pro Hektar einen durchschnittlichen Wert. Gut getan hat der viele Regen zum Beispiel den Mais, der hoch geschossen auf den Feldern steht. Aber auch der brauche in der jetzigen Wachstumsphase mehr Wärme und Sonne.

Die Feuchtigkeit dezimierte laut Häußermann zudem die Raps-Ernte. Sie blieb mit etwa vier Tonnen pro Hektar zwar im Durchschnitt, doch drückten Schädlinge den Ertrag auf zwei Tonnen pro Hektar.

Der Weizenpreis ist angestiegen

Das Preisniveau

des Weizens ist um 15 bis 20 Prozent höher als im Vorjahr. Eine Tonne wird mit rund 180 Euro gehandelt, im Vorjahr lag der Preis auf der Börse bei 150 Euro pro Tonne.

Die Gründe

für den Preisanstieg sind vielfältig. Zum einen hat das Wetter weltweit zu Ertragsminderungen geführt. China hat zudem seinen Importstopp gegenüber US-amerikanischem Weizen aufgehoben. Vermehrt handeln Fondsgesellschaften mit Agrarrohstoffen, die damit zu Spekulationsobjekten werden.