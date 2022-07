Männer zum Kraulen Gibt es ein Comeback der Brustbehaarung?

„Echte Kerle“ sind behaart und zeigen das auch. So war es zumindest früher in Film und Fernsehen –etwa „James Bond“-Legende Sean Connery oder „Magnum“-Serienheld Tom Selleck. In den 90ern brach die Zeit unbehaarter Wäschemodels und Promis an, wie Mark Wahlberg und David Beckham. Und heute? Da wimmelt es auf Instagram von blanken Waschbrettbäuchen.