Mädchen tot in Duisburg gefunden 14-jähriger Freund des Opfers in U-Haft

Das 14-jährige Mädchen war am Samstag tot unter einem Berg Schutt in einer Hausruine in Duisburg gefunden worden. Nach der Obduktion der Leiche stand laut den Ermittlern fest, dass die Schülerin durch „stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf“ starb. Der 14-jährige Freund mit polnischer Staatsangehörigkeit habe sich bei seiner Befragung in Widersprüche verwickelt und sei am Sonntag „unter dringendem Tatverdacht“ festgenommen worden. Beide waren zuvor am Freitag als vermisst gemeldet worden.