Mädchen*Spektakel in Steinheim Spaß und Action stehen im Vordergrund

Inklusiver Ansatz mit vielfältigen Angeboten

Was die Themen an diesem Tag angeht, soll alles abgedeckt werden, was Mädchen bewegt: so gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Sexualpädagogin zu sprechen und dort Fragen los zu werden. Einem Raum weiter werden Futterhäuschen für Vögel gebaut. Fait, elf Jahre alt und sonst im Jugendhaus Pleidelsheim zu Gast, arbeitet konzentriert daran, Dachpappe aufs Häuschen zu nageln. Neben einem Tanz- gibt es auch einen Gesangsworkshop. Dort üben gerade Kim, Luna und Malfa aus dem Jugendhaus Vaihingen mit der Gesangspädagogin. In weiteren Workshops werden Uhren aus Schallplatten gebaut, alkoholfreie Cocktails gemixt oder ein Fotoshooting gemacht.

Bei allem hat das Mädchen*Spektakel auch einen inklusiven Ansatz. Zehn Mädchen aus den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Kreises sind mit dabei und nutzen die Angebote, bis sich um 18 Uhr nach einem erlebnisreichen Tag die Türen schließen.