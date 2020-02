Mädchen aus Bietigheim wird vermisst 12-Jährige seit Dezember verschwunden

MZ-Redakteurin Sabine Armbruster urlaubt auf Sylt

"Der Strand ist fast verschwunden"

Sylt - Sabine Armbruster, Redakteurin bei der Marbacher Zeitung, hat sich am Freitag in ihren wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Vom Sturm verschont worden ist sie aber trotzdem nicht. Denn ihr Ziel war Sylt. Was sie dort heute erlebt hat, hat sie uns geschrieben.