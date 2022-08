Mächtige Minderheit Wer über die Ära nach Boris Johnson bestimmt

Dass es außerhalb der klimatisierten Halle am Rande einer Pferderennbahn in Cheltenham viel heißer ist als jahrzehntelang in Großbritannien üblich und für große Teile Englands offiziell eine Dürre ausgerufen wurde, ist drinnen kaum Thema. Truss macht stattdessen Klimawandel, Wasserversorger und defekte Leitungen dafür verantwortlich, dass viele ihrer Landsleute nicht mehr mit dem Gartenschlauch ihre Rosen wässern dürfen. Den Anblick von "Getreidefeldern, auf denen Solarparks stehen", findet sie "traurig" und verspricht, die Regeln dafür schnellstmöglich zu ändern. Und: Da sei ja auch noch viel Gas in der Nordsee, das man "ausnutzen" müsse.

Auch dass die Kinderarmut besonders im Norden Englands trotz aller Versprechen der Regierung, die Lebensverhältnisse anzugleichen, stetig zunimmt, findet kaum Erwähnung. Truss und Sunak sprechen in diesen Wochen zu einem Publikum, das meist älter, weiß und mehrheitlich männlich ist. Es zählt, was bei diesem Publikum punktet. Truss wehrt sich gegen "Untergangspropheten" und versichert bei jeder Gelegenheit, Großbritanniens beste Tage lägen noch vor dem Land.

Dass jemand unverblümt Klartext darüber spricht, in welch bitterer Lage sich das Vereinigte Königreich aktuell in vielerlei Hinsicht befindet, ist eher die Ausnahme. Umso mehr fällt es auf, als ein älterer Herr aufsteht und sagt: "Es fühlt sich fast so an, als würde gar nichts funktionieren." Chaos an Flughäfen, Bahnhöfen, Häfen, mangelnde Arbeitskräfte, die ächzende Wirtschaft, der überlastete Gesundheitsdienst, dazu die Hitze. "Die Liste ist endlos", meint der Mann. Und Sunak? Verspricht, sich verpasster Termine im Gesundheitsdienst anzunehmen.

Klimaaktivist muss draußen bleiben

Die Mitglieder der Tories machen nicht einmal ein halbes Prozent der Wahlberechtigten im Vereinigten Königreich aus. Fühlt man sich mächtig, dazu zu gehören? Nein, nein, bei der Labour-Partei würde dieser Prozess ja genauso ablaufen, winken viele ab. Die Partei wähle ihre Führung und der Sieger werde dann eben auch Premier.

Der Klimaaktivist Rick, der seinen Nachnamen für sich behalten will, muss draußen bleiben. "Es fühlt sich nicht sehr demokratisch an", sagt er am Straßenrand, wo er die vorbeifahrenden Tories gemeinsam mit anderen Demonstranten und lautstarkem Protest empfängt. Sie fordern, den Kampf gegen die Klimakrise mit Nachdruck voranzutreiben. Andere setzen sich gegen soziale Benachteiligung ein. "Hungrig? Esst doch Steuersenkungen" (original: "Hungry? Let them eat tax cuts") steht auf einem ihrer Plakate. Dringt das nach drinnen, wo nur Parteimitglieder und Presse Zugang haben? "Man muss es zumindest versuchen", meint Rick.