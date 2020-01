Madonna sagt London-Konzert ab Die Queen of Pop kränkelt weiter

Stuttgart - Die Popsängerin Madonna („Like A Virgin“) hat auf ihrer „Madame X“-Tour erneut ein Konzert abgesagt. Am Montag sollte der erste von insgesamt 15 Auftritten der „Queen of Pop“ in London stattfinden. Doch wegen „Verletzungen, die mich seit Beginn der Tournee plagen“ hätten ihr die Ärzte geraten, sich ein paar Tage auszuruhen, schrieb die 61-Jährige am Samstag auf Instagram. Sie hat bereits mehrfach Auftritte ausfallen lassen, und das mitunter sehr kurzfristig. Vergangene Woche wurde ein Konzert in Lissabon nur 45 Minuten vor Beginn wegen „überwältigender Schmerzen“ abgesagt. Nähere Details zu ihren Verletzungen nannte Madonna nicht.