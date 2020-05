Macron erntet Spott wegen Maske Das kleine Schwarzblaue des Präsidenten

Theatrale Gestik

Zudem wollte der Präsident als politisch korrekter Patriot mit einer Maske aus heimischer Produktion beim Volk punkten, wobei der edel in Schwarz und Blau schimmernde Atemschutz aus der Strumpffabrik Chanteclair passend zur Anzugfarbe seitlich auch noch mit einer Trikolore verziert war. Doch Macron erntete wieder einmal nur: Häme. Die für Macron typische theatrale Gestik in Kombination mit der Räubermaske wirke martialisch und aufgesetzt, also lächerlich, so lautete das vernichtende Urteil der Twitter-Gemeinde. Das verstehe, wer wolle. Die Franzosen sollten sich den bayrischen Ministerpräsidenten mit seinem folkloristischen Gesichtsdirndl in Weiß und Blau genauer anschauen, dann wüssten sie die dezente Coolness ihres Präsidenten wieder zu schätzen.