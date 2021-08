Machtübernahme in Afghanistan Was wollen die Taliban?

Was das konkret bedeutet, ist noch unklar. Vordergründig schlagen die Taliban vergleichsweise moderate Töne an. Innenpolitisch will man sich als Friedensbringer gegenüber der Bevölkerung darstellen. Die Sicherheit aller Persönlichkeiten Afghanistans werde garantiert, heißt es. Auch außenpolitisch zeigt man sich dialogbereit. Man strebe keine Isolation an. Allerdings ist auch diese Ansage klar: Die Taliban mischten sich nicht in die Angelegenheiten anderer ein und duldeten auch keine Einmischung in ihre Angelegenheiten.