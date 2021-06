Machtkampf vor Olympia Widersacher des DOSB-Präsidenten harren auf Neuwahlen

Auslöser des Hauskrachs waren anonym vorgetragene Vorwürfe von Mitarbeitern. Die Rede war von einem "Klima der Angst" in der DOSB-Zentrale in Frankfurt am Main. Hörmann wurde psychischer Druck auf Mitarbeiter und ein laxer Umgang mit Corona-Vorschriften vorgeworfen. Die Ethikkommission hatte die Anschuldigungen geprüft und beim DOSB "zu viel Selbstbespiegelung, Demotivation und Gerüchte, Unzufriedenheit und Unklarheit" festgestellt.