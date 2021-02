Machtkampf beim VfB Stuttgart Thomas Hitzlsperger wehrt sich gegen Vorwürfe

Hitzlsperger wehrte sich auch gegen den Vorwurf, dass eine unabhängige Aufarbeitung beim VfB „nicht gewährleistet“ gewesen sei, weil in den Vereinsgremien Personen säßen, die „direkt mit den zu untersuchenden Vorgängen in Verbindung stehen“, wie es hieß. „Das Gegenteil ist richtig: Wir sind bei der Aufklärung sogar ein großes Stück voran gekommen“, sagte der frühere Nationalspieler.

Neben Esecon ermittelt der Landesbeauftragte für Datenschutz, die Behörde hatte die Verstöße „erheblich“ genannt. Der Esecon-Bericht sei für ein Gutachten an eine Anwaltskanzlei übergeben worden, sagte Hitzlsperger: „Und da ich verhindern will, dass es in Zukunft zu Datenschutzverstößen beim VfB kommt, haben wir bereits einen externen Datenschutzbeauftragten eines IT-Unternehmens mit an Bord geholt.“