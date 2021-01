Machtkampf beim VfB Stuttgart Thomas Hitzlsperger entschuldigt sich

Stuttgart - Beim letzten Mal hatte sich Thomas Hitzlsperger auf seiner persönlichen Homepage an die Fans und Mitglieder des VfB Stuttgart gewandt – diesmal wählte der Vorstandsvorsitzende die offiziellen Seiten seines Arbeitgebers. In einer „persönlichen Erklärung“ entschuldigte sich der 38-Jährige bei Präsident Claus Vogt, den er am Tag vor Silvester in einem offenen Brief massiv angegriffen hatte.