Machtkampf beendet Friedrich Merz wird auch Fraktionschef

Berlin - Nur wenige Tage nach seiner Parteitagswahl zum neuen CDU-Chef hat sich Friedrich Merz auch die Macht in der Bundestagsfraktion gesichert. In einem Schreiben an alle Abgeordneten vom Donnerstagabend teilte der bisherige Vorsitzende Ralph Brinkhaus mit, Merz habe ihn unterrichtet, er strebe das Amt des Oppositionsführers selbst an, weshalb er sich zu einem Rückzug entschlossen habe. „Es ist kein Geheimnis, dass bezüglich des Fraktionsvorsitzes zwischen Friedrich Merz und mir unterschiedliche Auffassungen bestehen, die wir auch nicht ausräumen konnten“, heißt es in dem Brief. Daraus dürfe allerdings „kein Dissens werden, der der Union schadet – insbesondere angesichts der anstehenden Landtagswahlen, deren Ergebnisse für uns so entscheidend sind“.