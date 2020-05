Macht das Freibad auf oder nicht? Theoretisch könnten 1200 ins Wellarium

Überfüllung am heimischen Flussufer hält der Bürgermeister für nicht wahrscheinlich. Im Unterschied zum Steinheimer Murr-Ufer, an dem der Aufenthalt und das Baden wegen des Naturschutzgebietes verboten sei, dürfe man sich am Murrer Ufer grundsätzlich zum Sonnen aufhalten – was immer wieder von einzelnen genutzt werde. „Ich glaube aber nicht, dass es große Auswirkungen darauf hat, wenn das Freibad geschlossen ist.“