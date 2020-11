«Mach das Virus weg» Das Christkind bekommt 2020 auch Corona-Briefe

In den Wunschzetteln geht es aber natürlich nicht nur um Corona. Vielmehr finden sich auch ganz klassische Wünsche: Ein Puppenstuhl, ein Rätselbuch, ein großer Teddy oder Reitunterricht. Hier und da wird es auch recht eigenwillig, etwa bei Michelle, die sich eine Nagellackmaschine wünscht. Oder bei Adrijana, die "ein echtes Pony" möchte. "Das kann man aus dem Internet kaufen." Sie bietet zudem an, ihr ganzes Taschengeld zuzuschießen. Auf einem Wunschzettel ist von einer "Makita VC 2512L" zu lesen, wobei es sich nach Recherchen der Post um einen Nass-Trockensauger handeln soll. Nach dem ersten Eindruck fallen die Wünsche in diesem Jahr allerdings durchaus bescheiden aus.

Engelskirchen ist eine von mehreren sogenannten Weihnachtspostfilialen in Deutschland. Weitere gibt es etwa in Himmelstadt oder Himmelpforten - Orte, deren Name einen guten Draht nach oben nahelegen.

