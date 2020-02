Máxima und Willem-Alexander Ausgelassene Stimmung im Skiurlaub der Royals

Stuttgart - Auch wenn sich das Wetter dieses Mal nicht von der besten Seite zeigte, strahlten die Royals des niederländischen Königshauses trotzdem in die Kameras. Denn am Dienstag startete die Königsfamilie in ihren jährlichen Skiurlaub im österreichischen Lech, das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Jedes Jahr gibt es dort einen großen Fototermin für die Presse. Der Deal: Anschließend dürfen die Royals ganz entspannt Urlaub machen – und das ganz ohne Paparazzi. Dementsprechend groß war der Andrang der Fotografen. Rund 40 kamen zum großen Winter-Shooting.