Fälle in Italien, Österreich und der Schweiz Coronavirus – die Gefahr rückt immer näher

Welche weiteren europäischen Länder sind betroffen?

Neu ist, dass nach dem heftigen Ausbruch in Italien nun auch zwei Infektionsfälle in Österreich und je ein Fall in der Schweiz und in Kroatien gemeldet wurden. In Österreich haben die Behörden Medienberichten zufolge ein Hotel in Innsbruck gesperrt, in dem eine infizierte Italienerin gearbeitet habe, berichtete die Nachrichtenagentur APA. Auch die Wohnung der Frau, bei der das Virus festgestellt worden war, sei betroffen. Weiterhin gab es laut WHO Erkrankungen in Frankreich (16), Großbritannien (9), Spanien (4), Belgien, Finnland und Schweden (je 1).

Gibt es auch gute Nachrichten?

Ja. in Deutschland etwa sind bisher bis auf die bereits bekannten 16 Fälle keine neuen Infektionen mehr festgestellt worden. Auch Vietnam teilte mit, dass alle 16 Menschen, bei denen bisher eine Infektion festgestellt worden war, wieder gesund seien und es seit dem 13. Februar keine neuen Erkrankungen gegeben habe.

Was weiß man derzeit über das Virus – und was nicht?

Viele Eigenschaften des Sars-CoV-2 seien momentan noch nicht bekannt, schreibt das für Infektionskrankheiten zuständige Robert-Koch-Institut in Berlin. Dazu zählen zum Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität) sowie die genaue Zeitdauer, bis nach einer Ansteckung bei Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit). Unklar ist auch noch, über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden, also infektiös sind – bisher werden zwei Wochen angenommen. Völlig offen ist zudem, wie schwer die Krankheit letztlich verläuft und wie hoch die Todesrate ist. Manche Experten halten Covid-19 für weniger gefährlich als eine Influenza, also eine echt Grippe, andere dagegen für gefährlicher. Bisherige Untersuchungen legen nahe, dass 80 Prozent der Infektionen vergleichsweise mild verlaufen, aber etwas mehr als zwei Prozent tödlich enden. Hauptsächlich betroffen sind offenbar ältere Menschen sowie Patienten mit Vorerkrankungen. Aber auch zahlreiche jüngere Menschen – darunter Ärzte und Pflegepersonal – sind an Covid-19 gestorben. Zudem besteht die Gefahr, dass sich das Virus ändert und vielleicht noch gefährlicher wird. „Die Situation entwickelt sich sehr dynamisch und muss ernst genommen werden“, heißt es beim RKI.

Was ist die Quelle des neuen Virus?

Nach wie vor gilt die Vermutung, dass das Virus in der chinesischen Stadt Wuhan von Wildtieren auf Menschen übergesprungen sei. Laut der Nachrichtenorganisation Xinhua hat Chinas oberstes Gesetzgebungsorgan nun den Handel und Konsum von Wildtieren verboten. Bei den Menschen wachse die Besorgnis, dass der Verzehr von Wildtieren versteckte Gefahren mit sich bringe.

Wie geht es weiter?

Das weiß niemand. Noch besteht die Hoffnung, dass Deutschland von einem größeren Ausbruch verschont bleibt. Experten gehen allerdings davon aus, dass es – wie in Italien – auch in anderen Ländern bereits Infektionsketten geben könnte, die bisher noch nicht erkannt sind. Auf ein solches Szenario bereiten sich die Behörden derzeit aber vor.

An wen soll man sich wenden, wenn man befürchtet, sich infiziert zu haben?

Zunächst an den Hausarzt. Für die Gesundheitsbehörden müssen für die Durchführung eines Corona-Nachweises zwei Kriterien erfüllt sein: Zum einen müssen Betroffene akute Krankheitssymptome aufweisen, etwa Fieber oder Atemwegsprobleme. Zum anderen müssen sie aus einem eng umgrenzten Gebiet kommen, in dem das Coronavirus etabliert ist. In Italien sind das laut RKI derzeit konkret die Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua.

Wie kann man sich schützen?

Am besten ist es, ein bis zwei Meter Abstand von krankheitsverdächtigen Personen zu halten und regelmäßig die Hände zu waschen. Laut Apothekerverband sind die günstigen, aber wenig wirksamen Mundschutzmasken nahezu vergriffen. Und die teuren und wirksameren Masken, die rund zehn Euro pro Stück kosten, würden von den Herstellern kontingentiert.