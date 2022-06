Luftverkehr Flugausfälle und lange Schlangen

Einige Fluggesellschaften haben deshalb ihre Flugpläne für den Sommer zusammengestrichen: Die Lufthansa nahm allein für Juli 900 Verbindungen aus dem Programm. Easyjet will europaweit sogar Tausende von Flügen streichen. Die britische Airline muss ihren Flugplan schon deshalb eindampfen, weil der Londoner Flughafen Gatwick angekündigt hat, im Juli und August maximal 850 Flüge täglich abzuwickeln. Vor der Coronapandemie waren es rund 900 pro Tag.

Gewerkschaften sprechen von „Chaos mit Ansage“

Der Flughafen reagiert damit auf Personalnöte in den eigenen Reihen. Die Betankung von Flugzeugen, die Gepäckabfertigung und zum Teil auch der Check-in werden oft von den Flughafenbetreibern oder deren Subunternehmen vorgenommen. Die Auslagerung dieser Aufgaben an externe Dienstleister hat nach Auffassung von Verdi zu einer Zersplitterung der Zuständigkeiten geführt, was die aktuellen Probleme noch verschärfe: „Am Hauptstadtflughafen BER müssen 13 verschiedene Betriebe und Organisationen zusammenarbeiten, damit ein Flugzeug abhebt“, sagte Gewerkschaftssekretär Bergelin. „Was wir jetzt erleben, ist ein Chaos mit Ansage.“ Um die Personallücken zu füllen, bedürfe es branchenweit einer besseren Entlohnung.

Der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) verhandelt mit Verdi bereits über einen Branchentarifvertrag. Kurzfristig will er aber Mitarbeiter aus dem Ausland holen. In der Türkei stünden bereits 2000 Arbeitnehmer mit Deutschkenntnissen und den notwendigen Unterlagen in den Startlöchern, sagte der ABL-Vorsitzende Thomas Richter unserer Zeitung. Der ABL versucht derzeit mit der Bundesregierung zu klären, wie die Erteilung von Arbeitserlaubnissen an diese Gruppe beschleunigt werden kann.

Arbeitgeber dringen auf vereinfachte Zuverlässigkeitsprüfung

Daneben setzt sich der Verband für eine Vereinfachung der Zuverlässigkeitsprüfung ein, die jeder an einem Flughafen beschäftigte Arbeitnehmer durchlaufen muss. Kritik der Gewerkschaften, damit würden Sicherheitsstandards gelockert, wies Richter zurück. An der Vorschrift, ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, wolle man nicht rütteln, sagte er. Dass für die Zuverlässigkeitsprüfung in Deutschland ein Nachweis über alle Wohnorte der zurückliegenden zehn Jahre erforderlich ist, während sich andere EU-Staaten mit fünf Jahren zufriedengeben, sei aber übertrieben.