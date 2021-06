Luftverkehr BER-Betreiber hoffen auf einen Hauch von Normalbetrieb

Zehn Millionen Fluggäste werden in diesem Jahr erwartet, bislang waren es aber erst 1,5 Millionen. 2022 wird die Hälfte der Vorkrisenzahl angepeilt. 2019 waren an den alten Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld rund 36 Millionen Fluggäste gezählt worden. Am BER bleiben zwei der drei Terminals vorerst geschlossen.