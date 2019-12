Luftgewehr-Sportschießen Auf kleine Sensation folgt der Rückschlag

Doch zurück zum Sonntag, an dem der Sieg gegen den SV Buch II vorab nur bedingt zu erwarten war. Zumal der SVA ohne Inderin an Position eins schoss. „Beim Gegner merkte man aufgrund des Heimrechts aber schon, dass Druck da ist und dass dann beim einen oder anderen auch die Nerven geflattert haben“, sagt der Mannschaftsführer Frank Jekel, der seinen Schützen einen „richtig guten“ ersten Wettkampf attestiert. Jasmin Maifeld (381:384 Ringe) an Position eins und Tim Benz (373:383) an Position fünf unterlagen ihren Kontrahenten jeweils, durch die Erfolge von Lena Müller (386:383), Svea Blenk (385:384) und Jasmin Nothacker (391:385) reichte es aber zum Gesamtsieg. „Entscheidend war letztlich das Duell von Svea, das sich mit dem letzten Schuss entschied“, so Frank Jekel. Dank ihres 385:384-Erfolges neigte sich die Waage also auf SVA-Seite.