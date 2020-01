Ludwigsburger Antiquaria Preis an Christoph Meckel verliehen

Ludwigsburg - Der Schriftsteller und Grafiker Christoph Meckel ist mit dem Antiquaria-Preis für Buchkultur ausgezeichnet worden. Laut Jury wurde der 84-Jährige für sein grafisches Werk und seine faszinierende Eigenart gewürdigt. Er stelle in außergewöhnlicher Weise Dichtung und Grafik nebeneinander. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wurde am Donnerstagabend zum Auftakt der Ludwigsburger Antiquariatsmesse an Meckels Frau überreicht, weil der Preisträger erkrankt war.