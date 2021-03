Ludwigsburger Amtsgericht spricht Urteil Sohn veruntreut Geld der demenzkranken Mutter

Die Bezirksnotarin am Amtsgericht Besigheim berichtete als Zeugin vor der Strafabteilung des Ludwigsburger Amtsgerichts, am 16. März vorigen Jahres sei der Antrag des Sohnes auf Einleitung des Betreuungsverfahrens eingegangen und danach das Gutachten eines Arztes auf „mittelgradige Demenz“ der Mutter. Bei der Anhörung am 11. Mai, so die Notarin, habe sie nicht sofort bemerkt, dass die ältere Dame an Demenz leidet. Mit einer Betreuung durch ihren Sohn habe sich die Mutter einverstanden erklärt und gemeint, sie vertraue ihm. Als gesetzlicher Betreuer sei der Sohn dann von Amts wegen über das „Verbot der Geldentnahme für eigene Zwecke“ informiert worden.