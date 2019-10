Ludwigsburg Wissen, was im Notfall zu tun ist

Mannal macht deutlich, dass der Eigenschutz im Notfall immer Vorrang vor dem Patienten habe. Er redet vor der Gruppe auch nichts schön, macht deutlich, dass Rippenbrüche bei einer Reanimation keine Seltenheit aber eben auch nicht schlimm sind. Oder dass es bei zu reanimierenden Rollstuhlfahrern am einfachsten sei, den Rollstuhl zur Seite umzukippen – auch wenn das bei Umstehenden für aufgebrachte Reaktionen sorgen könnte. Und auch den Ekelfaktor, fremden Menschen durch Nase oder Mund Luft zuzuführen, spricht der Ausbilder an. „Auch das ist reine Kopfsache. Bei einem Kind etwa würde uns das überhaupt nicht stören. Bei Erwachsenen tut es das aber“, so Heiko Mannal. Abhilfe schaffen kann eine Beatmungsmaske, die zusammengefaltet und verpackt an jeden Schlüsselbund passt. Mancher Teilnehmer hatte sich eine solche Maske auch bereits zugelegt. Und was im Lauf des Tages ebenfalls deutlich wird: In der Gruppe ist viel Vorwissen vorhanden.