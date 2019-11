Ludwigsburg Weihnachtswunder für Johannes

Der zweijährige Johannes aus Ludwigsburg hat Blutkrebs. Da eine Stammzellspende seine einzige Überlebenschance ist,wird weltweit nach einem „genetischen Zwilling“ gesucht. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 14. Dezember, in der Feuerseemensa in Ludwigsburg als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Organisation allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.