Ludwigsburg Telefonbetrüger wieder verstärkt aktiv

as Polizeipräsidium Ludwigsburg registriert in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen aktuell eine neue Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter, die versuchen, insbesondere lebensältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen und sich am Telefon als Mitarbeiter örtlicher Polizeidienststellen ausgeben. Heute in mehreren Fällen im Bereich Remseck.