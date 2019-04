Ludwigsburg/Stuttgart Mühsamer Kampf gegen gefährliche Hochzeitskonvois

Anfang März hatten drei 21- bis 24-Jährige im Freudentaumel in der Ulmer Innenstadt mit Schreckschusswaffen gefeuert. Und in Stuttgart musste die Polizei 2017 und 2018 mehrfach eingreifen. Ein 22-Jähriger ballerte im Pragtunnel in Bad Cannstatt und zeigte wenig Einsicht. Auf der B 10 im Stuttgarter Osten stellten sich Konvoiteilnehmer mitunter quer, ein 20-Jähriger driftete über alle Fahrstreifen. Ein anderer Konvoi zog über die Heilbronner Straße zur Partymeile der Theodor-Heuss-Straße, und ein 19-Jähriger schoss dort in die Luft. Was die Ermittlungen damals ergaben, konnte am Montag nicht mehr nachvollzogen werden. Verstöße gegen das Waffengesetz ließen sich allemal leichter ahnden, als Gefährdungen, denen man keinen Zeugen zuordnen kann.