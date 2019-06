Ludwigsburg/Strohgäu Zahlreiche Übergriffe unter der Dusche angeklagt

Deshalb steht der Vater nun vor Gericht. Er hatte sich im Sommer 2018 selbst bei der Polizei in Ludwigsburg selbst beschuldigt und damit das Verfahren ins Rollen gebracht. Auf den Aussagen des 57-Jährigen fußt die Anklage. Sein Sohn wohnt nicht mehr Zuhause, sondern in einer Einrichtung zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall. Der Vater war Jahrzehnte zuvor selbst zum Opfer geworden: Der Mann, so wurde bekannt, war in der Kindheit, ebenso wie seine Geschwister, vom eigenen Vater missbraucht worden. Was die angeklagten Übergriffe gegenüber dem eigenen Sohn in ein besonderes Licht rückt.