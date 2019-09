Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt. Der erste beginnt an der Einmündung K1695 in die Sommerhalde und reicht bis zur halben Einmündung Humboldt-/Bunsenstraße. Von dort beginnt der zweite Abschnitt bis zur Einmündung in die Mühläcker Straße. Dabei fräsen die Straßenbauer die Asphaltschichten ab und bauen die neuen Schichten ein.